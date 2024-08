Extreemrechtse rellen door desinformatie over Britse gruwelmoord Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 629 keer bekeken • bewaren

De nieuwe Britse Labour-premier Keir Starmer heeft donderdag overleg met de politietop van het land na een explosie van extreemrechts geweld in een aantal steden. Nabij Downing Street werden woensdagavond zo'n relschoppers opgepakt die onder meer de politie met flessen bekogelden. In Hartlepool, een havenstad aan de Noordzee in het noorden van Engeland, werd een politiewagen in brand gestoken. De relschoppers zijn aanhangers van de English Defence League, de extreemrechtse stokebrand Tommy Robinson, waar Geert Wilders actie voor heeft gevoerd, en van Nigel Farage, de man die de Brexit-campagne aanvoerde.

De rellen zijn ontstaan nadat maandag een 17-jarige jongen drie jonge meisjes doodstak en anderen ernstig verwonden. De kinderen hielden een Taylor Swift dansfeestje. Waarom de jongen die in Wales is geboren tot zijn gruweldaad overging is nog niet bekend. Omdat hij minderjarig is, wordt verder niets over zijn identiteit bekend gemaakt. De politie sluit een terroristisch motief wel uit.

Na de moorden werd op sociale media de leugen verspreidt dat de dader een islamitische asielzoeker was die per boot illegaal het land was binnengekomen. Afgezien van het feit dat het onwaar is moesten zoals gebruikelijk bij racisten andere mensen die daar niets mee te maken hebben maar er hetzelfde uit zien, het ontgelden. Een oud-minister vermoedt dat de desinformatie uit Rusland afkomstig was.

Nigel Farage gooide olie op het vuur door een videocommentator te verspreiden waarin hij beweerde dat "de waarheid wordt verborgen". Daarop viel een grote groep rechtsextremisten dinsdag een moskee aan in Southport, waar het drama plaats had gevonden. Een moeder van een van de vermoorde kinderen zag zich genoodzaakt een oproep te doen om het geweld te bezweren.

Naar de moeder werd niet geluisterd door de agitatoren en een dag later was het weer raak. In Manchester verzamelde een groep, waaronder mannen met bivakmutsen maar ook kinderen, zich bij een hotel waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. Ze gooiden met bierflessen naar politie en publiek.