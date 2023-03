Agent neergeschoten tijdens inval bij rechtsextremisten

22 mrt. 2023 - 14:52

Had die invallen nou toch niet gedaan, dat brengt enkel maar nog meer polarisatie teweeg... En moeten ze nu echt per sé rechtsextremisten worden genoemd? Het kunnen evengoed gewoon vriendelijke edoch bezorgde burgers zijn die ons willen uitleggen dat gedurende de bruine jaren dertig geluk pas echt gewoon was...