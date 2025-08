Afsplitsing Partij voor de Dieren na botsing tussen duiven en haviken

De NOS bericht : “Pascale Plusquin, jaren Statenlid in Limburg, Jurgen Suurmeijer, tot voor kort lid van de Raad van Advies van de Partij voor de Dieren, en Annemarie van Gelder, eerder voorzitter van de Friese afdeling van de partij willen het nieuwe bestuur vormen. Kandidatenlijsten zijn er nog niet en een lijsttrekker evenmin, Maar door de val van het kabinet en de discussie binnen de partij moesten ze naar eigen zeggen "snel in actie komen" .”

De oprichters van Vrede voor Dieren vinden de steun van de Partij voor de Dieren voor extra investeringen in defensie bij de wilde spinnen af. Plusquin verklaart tegen de NOS: “Er is dringend behoefte aan een partij die exclusief voor dieren opkomt en zich niet laat afleiden door geopolitieke vraagstukken. Dat de huidige fractie de pacifistische grondslag van de partij verliet heeft een hoop leden geschokt. Wij willen hun politiek asiel bieden.”

Ouwehand kan nog altijd op veel steun rekenen binnen de partij. Zo braken twee actieve leden in april op Joop.nl nog een lans voor de defensieplannen. “De groeiende invloed van autoritaire leiders is een bedreiging voor de vrije wereld”, schreven Bart Kuijer en Jan ten Cate. “De herziening van het defensiestandpunt van de Partij voor de Dieren is dan ook terecht, want een sterke defensie is van levensbelang voor de emancipatie van mens en dier, en voor een duurzame toekomst.”