AfD lijkt met vragen in parlement Kremlin te helpen aan gevoelige Duitse defensie-informatie Actueel Vandaag

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) wordt ervan verdacht parlementaire vragen over kwetsbaarheden in de NAVO-verdediging te gebruiken als manier om het Kremlin van gevoelige informatie te voorzien. Dat meldt Politico. AfD-defensiewoordvoerder Rüdiger Lucassen verzocht de Duitse regering op 19 februari om de defensiecommissie te informeren over de lessen uit de militaire oefening "Hedgehog 2025" in Estland. Daarbij wisten Oekraïense dronespecialisten NAVO-eenheden in een oorlogsspel vrij gemakkelijk uit te schakelen. Lucassen vroeg expliciet naar welke capaciteitstekorten er zijn vastgesteld en wanneer die worden opgelost, informatie die ook voor Moskou van grote waarde is.

Coalitieleden slaan alarm, vooral omdat de vraag van Lucassen geen incident betreft. Florian Dorn van de christendemocratische CDU waarschuwt dat bepaalde vragen van de AfD duidelijk al veel langer direct in het belang van Rusland zijn. De binnenlandse veiligheidsdienst BfV waarschuwt al langer dat de partij als geheel een bedreiging vormt voor de democratie. Volgens de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Thüringen heeft het AfD sinds oktober 2024 maar liefst 58 vragen ingediend over gevoelige infrastructuur, van politie-ICT tot energienetwerken en militaire transportroutes.

Vorig jaar werd ook al gewaarschuwd voor het spioneren voor het Kremlin door AfD. De NOS schreef destijds:

De krant [Handelsblatt, red.] geeft een voorbeeld van zo'n parlementair verzoek dat de AfD deze zomer in de Bondsdag indiende. Die bestond uit een lijst met 52 vragen. De fractie wilde informatie over welke soorten drones het Duitse leger kan gebruiken en hoeveel. Ook wilde de AfD antwoord op welke maatregelen er de afgelopen jaren zijn genomen om drones uit andere landen tegen te gaan. Veel vragen bleven uiteindelijk onbeantwoord, omdat de regering die informatie geheimhoudt.

Ondanks het risico voor de democratie mag de BfV de extreemrechtse organisatie AfD voorlopig niet officieel als extreemrechtse organisatie bestempelen: de bestuursrechtbank in Keulen heeft dat donderdag in een tussentijds vonnis geblokkeerd. De rechtbank erkent wel dat er "sterke vermoedens" bestaan van ongrondwettelijke activiteiten, maar in de lopende spoedprocedure is nog niet definitief vastgesteld dat "de gehele partij" extreemrechts is.

Meer over: actueel , afd , extreemrechts , duitsland