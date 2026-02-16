NAVO-oefening laat zien dat bondgenootschap pijnlijk kwetsbaar is voor drone-aanvallen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 95 keer bekeken • Bewaren

Een grootschalige NAVO-oefening in Estland vorig jaar heeft pijnlijk blootgelegd hoe kwetsbaar westerse legers zijn voor moderne droneoorlogvoering. Tijdens de militaire oefening 'Egel 2025', waarbij 16.000 soldaten uit 12 landen werden ingezet, werden de NAVO-troepen volledig overrompeld door drones. "Rusland en Oekraïne hebben de wereld laten zien hoe oorlogvoering er in de toekomst uit zal zien en Amerika en zijn bondgenoten zijn daar nog niet klaar voor", concludeert een intern rapport, zo meldt de VRT.

De oefening, bedoeld om militairen te confronteren met moderne oorlogsomstandigheden zoals in Oekraïne, liep uit op een debacle. De VRT schrijft:

De conclusie na de oefening is dan ook vernietigend: "Rusland en Oekraïne hebben de wereld laten zien hoe oorlogvoering er in de toekomst uit zal zien — en Amerika en zijn bondgenoten zijn daar nog niet klaar voor", stelt een intern rapport. "Tijdens de oefening kwamen ernstige tactische tekortkomingen en kwetsbaarheden naar boven."

"We denken nog steeds dat we het gevecht op de grond kunnen winnen, maar de dimensie van drones wordt nog niet voldoende meegenomen," waarschuwt Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgens hem moet er op het hoogste niveau een omslag komen in het denken over militaire capaciteiten.

Ondertussen laat Estland, dat als buurland de Russische dreiging dagelijks voelt, duidelijk weten dat het Kremlin zich niets in het hoofd hoeft te halen. Minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna liet in een interview weten dat de NAVO diep in Rusland zal toeslaan bij dreiging van een eventuele invasie. Dat schrijft het AD. "We kunnen het niet laten gebeuren dat Rusland de Baltische landen binnenvalt en we dan pas terugvechten," aldus Tsahkna.

