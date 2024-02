Advocaat van Navalny opgepakt in Moskou

De advocaat van de vermoorde Russische oppositieleider Alexej Navalny, Vasily Dubkov, is in Moskou gearresteerd en naar een onbekende plek overgebracht. Dat melden enkele van de laatste onafhankelijke Russische media Novaya Gazeta Europe en SOTA.

Navalny werd op 16 februari dood aangetroffen in de strafkolonie in Siberië waar hij zijn gevangenisstraf uitzat. Volgens de Russische autoriteiten stierf hij onder natuurlijke omstandigheden, maar alle critici en westerse regeringsleiders zijn het erover eens dat Navalny vermoord is. Maandag liet het team van Navalny weten dat president Poetin de moordopdracht gaf, omdat Navalny in aanmerking kwam voor een gevangenenruil.