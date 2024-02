'Navalny kwam in aanmerking voor gevangenenruil, daarom liet Poetin hem vermoorden'

De Russische oppositieleiderAleksej Navalny kwam in aanmerking zijn voor een gevangenenruil . Dictator Vladimir Poetin kon dat niet verkroppen en liet hem daarom vermoorden. Dat zegt het team rond Navalny in een YouTube-video.

Maria Pevtsjich vertelt in de video dat de onderhandelingen rond Navalny's vrijlating al een lange tijd aan de gang waren. Hij zou samen met twee Amerikaanse burgers in Russische gevangenschap worden vrijgelaten. In ruil daarvoor zou Vadim Krasikov, een spion en huurmoordenaar voor de Russische veiligheidsdienst FSB, worden vrijgelaten uit een Duitse gevangenis. Krasikov zit vast na de moord op een Tsjetsjeense separatist in Berlijn in 2000. Wie de Amerikanen zijn, wordt niet gezegd, maar aangenomen wordt dat het gaat om oud-militair Paul Whelan en journalist Evan Gershkovitch.