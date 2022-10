Adidas doet nog niets tegen antisemitisme en racisme Kanye West

25 okt. 2022 - 10:15

///“Als je hoort dat de slavernij 400 jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze”, zei hij in een interview./// Slavernij in het gebied, dat nu de VS heet, duurde van 1619 tot 1865. Als hij echter de wereld bedoelde, dan begon slavernij duizenden jaren geleden, en gaat het onder meer nog steeds door in Qatar, kleding- en schoenenfabrieken in het Verre Oosten, en in diamantmijnen in Afrika. Waarom zou ik me druk moeten maken om iemand die niet eens kan rekenen?