'Aderlating voor de PVV-stemmer die op een constructieve partij heeft gestemd'

Het is een zwarte dag voor de PVV nu er zeven Kamerleden zijn opgestapt en een eigen fractie zijn begonnen. Dat vindt niet alleen Geert Wilders, maar ook Roel Maalderink. Hij kan zich voorstellen dat het een enorme aderlating is voor de PVV-stemmers die juist op een constructieve partij hebben gestemd: "Het zijn ook niet de minste Kamerleden. Het zijn echt mensen die hun strepen hebben verdiend. Ik bedoel, Bokko Bovenvla, Harry Puswond, Rudy Bruijnhemdy..."