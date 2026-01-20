Grote opstand in PVV-fractie tegen dictatuur Wilders, zeven leden splitsen af Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1301 keer bekeken Bewaren

In de PVV-fractie is onder de anders zo volgzame leden een opstand uitgebroken tegen het falende beleid van alleenheerser Geert Wilders. De leden zijn zwaar teleurgesteld, constateren dat Wilders de campagne heeft verprutst en nu de resterende invloed te grabbel gooit door niet met de coalitiepartijen te willen praten. Zeven leden van de fractie gaan los van de PVV verder.

De grieven over het wanbeleid werden door Gidi Markuszower, die tot nu toe bekend stond als vertrouweling van Wilders, verwoord in een brisante brief waar het AD de hand op heeft gelegd. "Juist met een minderheidskabinet kunnen we zakendoen. Het land is toe aan oplossingen en niet alleen aan kritiek leveren." Wilders wordt futloosheid verweten. "1,5 jaar geleden stonden we op 53 zetels in de peilingen. Inmiddels zijn we gezakt tot 17 en de trend is nog verder omlaag. De campagne viel stil omdat de lijsttrekker er geen zin meer in had." En: "Beledigende plaatjes plaatsen op X over de (symbolen van de) islam mag natuurlijk, maar uiteindelijk lossen we daar geen enkel probleem van de kiezer mee op."

Ook willen de fractieleden dat de partij gedemocratiseerd wordt. Wilders, die al bijna 20 jaar het enig lid is van de partij, zegt in een reactie dat die eis te snel komt. De PVV-leider blijkt de scheuring ook al niet te hebben voorzien: "Ik zag dit niet aankomen, het is pijnlijk."

De afsplitsers vormen een nieuwe fractie. Het gaat om Annelotte Lammers, Nicole Moinat, Shanna Schilder, René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove en Gidi Markuszower. De PVV verliest daarmee in één klap de nummer drie, vier, vijf en zeven op de fractielijst. De andere afsplitsers staan lager op de lijst.