Activisten verstoren toespraak Franse president Emmanuel Macron in Den Haag

'President van geweld en hypocrisie' stond er op een spandoek dat ontrold werd tijdens de toespraak die de Franse president Emmanuel Macron op uitnodiging van het Nexus Instituut verzorgde in de Concertzaal van het Haagse theater Amare.

„Waar is de Franse democratie?”, riep een van de betogers. Ook werd geroepen dat de Franse president te weinig deed tegen klimaatverandering. Andere demonstranten refereerden aan de pensioenhervormingen in Frankrijk en de massale protesten tegen die plannen. Op een van de spandoeken die werd uitgerold stond dat Macron een „president van geweld en hypocrisie” was.