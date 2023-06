Activisten Extinction Rebellion blokkeren staaltransporten Tata Steel door zich vast te ketenen aan spoor

Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag een spoorlijn net buiten het terrein van Tata Steel geblokkeerd. De actie vindt gelijktijdig "en in solidariteit" plaats met de Stop Tata Steel-actie van Greenpeace. Zo'n zeven actievoerders hebben zich aan het spoor vastgeketend met 'lock-ons', waarmee ze de staaltransporten van Tata Steel blokkeren. De rebellen weigeren te vertrekken en eisen dat Tata Steel "morgen schoon is of sluit".

"Het is onbegrijpelijk dat de overheid de levens van vele duizenden van haar burgers te grabbel gooit, voor een bedrijf dat al jaren laat zien dat het geen werkelijke stappen zet op weg naar verduurzaming," aldus woordvoerder Gijs Voskes: "Er is geen reden om nog langer in Tata Steels groene praatjes te geloven. Dat hebben we al veel te lang gedaan. De overheid moet nu ingrijpen om de staalgigant te dwingen tot schone bedrijfsvoering of sluiting."