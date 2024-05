Actie om recht op abortus voor vrouwen uit heel de EU beschikbaar te maken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

De internationale actiegroep My Body, My Voice is een petitie gestart die om het recht op abortus voor vrouwen in heel de EU toegankelijk te maken, ook als ze wonen in landen waar hen dat recht wordt verhinderd. Het idee is achter her voorstel is dat vrouwen af kunnen reizen naar landen waar de medische ingreep legaal kan worden uitgevoerd en de kosten van de behandeling vergoed worden. De reis zullen de vrouwen nog wel zelf moeten betalen.

In landen met ultraconservatieve en populistische regeringen worden kinderen wettelijk gedwongen kinderen te baren als er eenmaal bevruchting heeft plaatsgevonden. In sommige landen, zoals het katholieke Malta, is abortus helemaal verboden, in andere landen zoals bijvoorbeeld Italië is de medische behandeling wel beperkt toegestaan maar in de praktijk amper beschikbaar. De ultrarechtse regering van Giorgia Meloni heeft vorige maand beslist dat activisten die vrouwenrechten willen beperken voortaan toegang krijgen tot abortusklinieken om medische hulp zoekende vrouwen daar lastig te vallen. Bovendien komen in steeds meer landen uiterst conservatieve groeperingen aan de macht die het vrouwenrecht willen beperken. Zo schaften populisten in Polen het recht op abortus nagenoeg af toen ze aan de macht kwamen. De recent gekozen democratische regering wil het recht deels herstellen.

De petitie is gericht aan de Europese Commissie die een fonds zou moeten oprichten om de behandelingen te vergoeden. Politico schrijft dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan omdat de Europese Unie volgens de eigen wetgeving de soevereiniteit van lidstaten moet respecteren als het gaat om gezondheidszorg. Het vergoeden van een medische behandeling in het buitenland kan daar als een inbreuk op gezien worden, verklaart een expert aan de Europese nieuwssite.

Volgens de Europese Commissie daarentegen is het in principe wel mogelijk een regeling te treffen die de soevereiniteit niet aantast.