ACM trekt de stekker uit energieleverancier HEM, klanten kunnen fluiten naar tegoeden

De privatisering van de energievoorziening, een essentiële levensbehoefte, levert weer een nieuwe verassing op. De Autoriteit Consument en Markt heeft per direct de vergunning ingetrokken van energie-'leverancier' HEM, nu bekend als HollandsStroom. De 13.500 klanten komen niet letterlijk in de kou te zitten want de energielevering wordt overgenomen door andere berdrijven maar wie nog geld krijgt van HEM kan daar naar fluiten.

Het feit dat HEM de levering van gas voor december niet goed geregeld had en ook geen geld meer had om problemen op te lossen, was voor de ACM reden tot sluiting over te gaan. HEM stond bekend om de agressieve manier van opereren. De eigenaren werden 'cowboys' genoemd. Eerdere berichtgeving op Joop leverde indertijd direct een dreigende brief van hun advocaten op.