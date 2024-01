Beruchte energieleverancier HEM verdacht van misbruik prijsplafond Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Energiebedrijf Hollandse Energie Maatschappij (HEM) wordt er door de autoriteiten van verdacht op grote schaal misbruik te hebben genaakt van het prijsplafond dat het kabinet heeft ingevoerd om Nederlanders te hulp te schieten bij de exorbitant gestegen prijzen voor energie. Het bedrijf is onder curatele geplaatst omdat de de administratie niet op orde is, onthult de Volkskrant. De energieleverancier werd berucht omdat klanten er twee keer zoveel voor energie moesten betalen als gemiddeld. De overheid betaalde het enorme prijsverschil om te voorkomen dat burgers in de problemen kwamen. Volgens de krant, die zich baseert op officiële stukken en een anonieme bron, is er gesjoemeld met enkele duizenden rekeningen.

De situatie bij HEM is pijnlijk omdat de vrees bewaarheid lijkt te worden dat energiebedrijven dankzij het prijsplafond in 2023 woekerwinsten konden boeken. Uit onderzoeken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat dit bij nagenoeg alle aanbieders is meegevallen, maar bij HEM is het dus waarschijnlijk wel misgegaan. (…) Dat juist deze leverancier nu verdacht wordt van gesjoemel met prijsplafondmiljoenen, is extra cru. Sinds de oprichting eind 2020 is het bedrijf bijna continu in opspraak. Het richtte zich aanvankelijk via telefonische verkoop op zzp’ers en kleine bedrijven, vermoedelijk omdat die minder makkelijk een contract kunnen opzeggen. Zij kregen een dubieus ‘vast contract’ voor vijf jaar in de maag gesplitst waarbij het tarief wel aangepast kan worden.

Het bedrijf is opgericht door twee jonge ondernemers die al eerder in opspraak raakten. De Consumentenbond vind het verbijsterend dat HEM een vergunning kreeg van de overheid. Het leveren van energie was in de vorige eeuw een overheidstaak maar is onder invloed van de heersende neoliberale ideologie overgedragen aan particuliere bedrijven die er winst mee kunnen maken.