Aboutaleb over neonazi’s: ‘Voor deze mensen is in deze stad geen plaats’

Ahmed Aboutaleb heeft tijdens zijn nieuwjaarsrede uitgehaald naar de neonazi’s die racistische en fascistische teksten projecteerden op de Erasmusbrug. “Een schande dat dit gebeurt in de stad die door de nazi’s is platgebombardeerd. Schandalig dat onze brug is misbruikt door haters van de medemens, door haters van de democratie.”

De Rotterdamse burgemeester heeft geen goed woord over voor de daders en hun “verkeerde, ja, hun fascistische ideeën”. De aanwezigen klapten luid na deze woorden, meldt het AD. “Voor deze mensen is in deze stad geen plaats.”

Tijdens de jaarwisseling projecteerden racisten neonazi-leuzen op de Erasmusbrug. Zo verschenen de woorden ‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ – een tekst die populair is onder neonazi’s, antisemieten en andere rechtsextremisten. De slogan is bedacht door David Lane, een inmiddels overleden lid van de racistische, terroristische organisatie The Order.