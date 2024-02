Aboutaleb hekelt ‘lakse’ houding ten aanzien van recreatief drugsgebruik middenklasse

Ahmed Aboutaleb vindt het een slechte zaak dat het gebruik van cocaïne en cannabis door grote groepen mensen wordt geaccepteerd. De “lakse” houding ten aanzien van drugs heeft tot geweld en corruptie in arme buurten geleid, zegt de Rotterdamse burgemeester in een gesprek met The Guardian. Rotterdam is, samen met Antwerpen, een van de belangrijkste doorvoerhavens voor drugs in Europa.