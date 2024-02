Duitsland legaliseert wiet, Nederland raakt verder achterop

Het Duitse parlement heeft een wet aangenomen waardoor inwoners wiet kunnen gebruiken zonder vervolging te hoeven vrezen. Het bezit van 50 gram wiet wordt legaal, net als het kweken van maximaal drie planten. In Nederland is dat officieel nog steeds illegaal en wordt de praktijk slechts gedoogd.

De Duitse stap wordt gezien als een enorme vooruitgang die ook effect zal hebben in andere landen, meldt RTL Nieuws .

"Dit is echt een heel belangrijke stap in de cannabiswereld", zegt Machteld Busz, directeur van Mainline, een stichting die schade door drugsgebruik wil voorkomen. "Duitsland heeft als G7-land een heel andere status in de wereld dan Nederland. Ik denk dat veel landen zullen volgen."