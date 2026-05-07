Aanslag op partijkantoor D66

Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Dat meldt de politie. De voordeur van het pand is beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

D66 laat weten dat er een vuurwerkbom door de brievenbus is gegooid. De aanwezige partijmedewerkers zijn zich "wezenloos geschrokken", aldus de partij. Er waren zo'n dertig mensen aanwezig op het moment van de aanslag.

Het AD meldt dat de omgeving rond het kantoor is afgesloten voor onderzoek. “Rond het kantoor is ook een spoor van vloeistof aangetroffen, mogelijk gaat het om een brandbare stof. Getuigen melden dat kort voor de explosie iemand hard wegrende bij het pand vandaan.”

Rond kwart over tien meldde de politie dat er een verdachte was aangehouden.

Vorig jaar hadden extreemrechtse hooligans die deelnamen aan het racistische Elsfest, het voorzien op het D66-partijkantoor. Ze gooiden ruiten in en scandeerden antisemitische teksten. De schade bedroeg destijds 34.000 euro.