Auto rijdt in op kerstmarkt in Duitse stad Maagdenburg, minstens 1 dode

Een auto is met volle vaart ingereden op de menigte bezoekers van een kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg. Een woordvoerder van de deelstaatregering spreekt van een aanslag . De politie kan dat nog niet bevestigen . Er is volgens de eerste berichten 1 iemand om het leven gekomen.

Het voertuig reed blijkbaar rechtstreeks in op de mensenmassa in de richting van het stadhuis. Mensen sloegen in paniek op de vlucht. Foto’s van de locatie tonen meerdere ambulances. De organisator van de kerstmarkt roept mensen op de binnenstad te verlaten. Een officiële bevestiging van de politie over de situatie is nog niet gegeven.