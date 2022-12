Aan de andere kant van de wereld is de wooncrisis net zo groot als hier

Zelfs als je een land van 7.688.000 vierkante kilometer tot je beschikking hebt, blijkt het nog een uitdaging te zijn om 26 miljoen inwoners een dak boven het hoofd te garanderen. Het zal er iets mee te maken hebben dat opeenvolgende Australische regeringen precies dezelfde ‘oplossingen’ hebben gekozen als de Nederlandse kabinetten in de afgelopen decennia.

De Australische regeringspartijen hebben telkens niets gedaan aan sociale huisvesting, terwijl ze ondertussen wel alles op alles hebben gezet om het ‘vastgoedinvesteerders’ (lees: huisjesmelkers) zoveel mogelijk naar de zin te maken. Desastreus beleid dat in bovenstaande video kernachtig wordt samengevat als een “dubbele fuck you”. Het gevolg is dat grote aantallen mensen de huur niet meer kunnen betalen. En daar lijkt voorlopig nog geen verandering in te komen.