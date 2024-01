De Volkskrant van afgelopen weekeinde kopte: “..Op de spoedeisende hulp komen steeds vaker tienermeisjes en jonge vrouwen (tot 30 jaar) die zichzelf ernstig hebben verwond of een poging tot suïcide deden. Het aantal dat vanwege ‘zelf toegebracht letsel’ werd opgenomen op de eerste hulp steeg in tien jaar met vijftig procent..’” Er wordt een verband gelegd tussen dit verontrustend fenomeen met ‘social-media-druk waaronder deze groep bezwijkt’. Hier wordt dus in een paar zinnen min of meer bevestigd wat wetenschap, onderwijs en maatschappij al jaren roepen; HEEELP! Social media, en het verlengde daarvan de ‘dragers’ Internet en Smartphone zijn een (inter-)nationale volksgezondheids-issue aan het worden waarop geen enkele grip meer is te krijgen! Dit gaat niet meer over gezellig appende meisjes en jongens die je geen blik waardig keuren, al sta je met z’n vieren in de lift (zie mijn eerdere betoog; Schermklevers). Met dergelijke cijfers hebben we het over een epidemische vorm van gedrags-degeneratie en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. Een hele generatie wordt door de socialmedia-gehaktmolen gedraaid en is een medisch probleemfenomeen aan het worden waar de dolle honden nog geen brood van lusten. Uiteraard is het medicaliseren en rubriceren van allerlei ‘gedrag’ een plaag van deze tijd maar… als de wetenschap der psychopathologie spreekt over aandachts- en gedragsstoornissen als ADHD en ADD hebben we het probleem al bij de staart; ‘sociale problemen en externaliserend probleemgedrag’. Zoekt u vooral het begrip ‘externaliserend’ op maar kern-achtiger kunnen we de maatschappelijke ramp die zich nu voltrekt niet omschrijven. De wortel van het kwaad benoemen is eenvoudig: Social-media, dat bestaat uit het delen van alles wat je doet, waar je gaat en waar je staat in woord en vooral veel beeld. De consequenties van al deze vrolijkheid ontgaat de gebruikers totaal. ‘Social-media-druk’ is de diepmenselijke reactie van jaloezie en afgunst die al het ‘onbereikbare geluk’ niet kan verkroppen.