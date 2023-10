50Plus kiest geroyeerd partijlid Gerard van Hooft tot lijsttrekker, voert Ellen Verkoelen af als kandidaat

Ouderenpartij 50Plus heeft tot grote verrassing de Brabander Gerard van Hooft tot lijsttrekker gekozen meldt het AD. Van Hooft was eerder tot twee keer toe geroyeerd als partijlid en werd vorige week tijdens het partijcongres nog door de politie uit de zaal verwijderd. Het Rotterdamse raadslid en Zuid-Hollandse Statenlid Ellen Verkoelen, die beoogd lijsttrekker was, is door de leden weggestemd. Ze keert niet eens op de kandidatenlijst terug. Van Hooft, die zijn royement via de rechter ongedaan wist te maken, haalde 51 procent van de stemmen, Verkoelen 48 procent bij de verkiezing die plaats vond tijdens een online gehouden bijeenkomst. De leden veranderden tijdens het online congres de hele top drie van de lijst.