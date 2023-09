Partijcongres 50Plus ontaardt in chaos, politie moet ingrijpen

Het partijcongres van 50Plus op zaterdag in Ede is zelfs voor 50Plus-begrippen dramatisch verlopen. Partijvoorzitter Jorien van den Herik schakelde de politie in om kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft te verwijderen. Volgens Van Hooft gebeurde dat “ met geweld ”.

Het AD schrijft: “Volgens getuigen verscheurde partijvoorzitter Jorien van den Herik uit Rotterdam papieren en verklaarde stemvolmachten ongeldig. (…) Van den Herik zei eerder dat er de afgelopen periode sprake was van ‘een plotselinge en onverwachte toename van het aantal nieuwe aanmeldingen’. Ook ontdekte hij dat het vorige bestuur, waar Van Hooft nog in zat, de prijs voor het lidmaatschap had verlaagd van 25 euro naar 12 euro. Daardoor is volgens Van den Herik ‘een schijn van belangenverstrengeling ontstaan’. Oftewel: Van Hooft probeerde sympathisanten lid te maken, zodat zij voor hem konden stemmen. Hij stak daar een stokje voor door te bepalen dat iedereen die na 7 juli erbij kwam geen stemrecht heeft. Van Hooft noemde dat ‘uiterst ondemocratisch'.”