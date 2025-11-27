'36 jaar consumentenrecht zo de deur uitgepleurd bij BNNVARA'

Het was een zware week bij de NPO. De aangekondigde haatdragend rechtse bezuinigingen op het publieke bestel hakten er bij veel omroepen hard in. Niet in de laatste plaats bij BNNVARA, dat meerdere titels de deur uit doet, waaronder een icoon van de consumententelevisie: Kassa .

In een nieuwe aflevering van Radio Boos willen Tim en Marije daar toch nog even bij stilstaan. Of zoals Tim het scherp verwoordt: 'Omdat het zo zinloos is. Het is zo zinloos wat hier gebeurt. Dat je vanuit Den Haag een soort rancuneus beleid hebt, die stomme NPO. [...] En in het geval van Kassa heb je het dan over 36 jaar aan consumentenrecht, ervaring, deskundigheid, makerschap met heel veel impact. Dat pleur je gewoon de deur uit.'