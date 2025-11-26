Kijkers verbijsterd nu Kassa het slachtoffer wordt van ultrarechtse bezuinigingswoede Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 778 keer bekeken • bewaren

Kijkers van Kassa reageren verbijsterd en boos op het aangekondigde einde van het consumentenprogramma. Na volgend jaar stopt Kassa als gevolg van de draconische bezuinigingen van het ultrarechtse kabinet-Schoof op de publieke omroep.

Bedroefde kijkers wijzen er in de reacties op de website van Kassa op dat een melding bij het programma vaak al voldoende was om weigerachtige bedrijven of instellingen in beweging te krijgen. “Waar ik maanden aan het mailen en bellen was, was een bericht op jullie forum genoeg om voor de betreffende organisatie om direct actie te ondernemen”, schrijft een van hen. “Trieste zaak. Waar kunnen kritische consumenten nu nog terecht?”, vraagt een ander.

Presentator Amber Kortzorg van Kassa is verslagen door het nieuws. “Ik vind het heel erg voor de makers die hun baan kwijtraken en voor de omroep. Opkomen voor burgers is een van de publieke taken en ik vind het onbegrijpelijk dat dat nu stopt”, zegt ze.

Ook op sociale media benadrukken teleurgestelde kijkers dat het uitzenden van een consumentenprogramma bij uitstek een taak is voor de publieke omroep. Vanwege de invloed van adverteerders maakt een dergelijk programma geen kans bij een commerciële partij.

Behalve Kassa verdwijnen er ook andere programma’s die niet snel door commerciële omroepen zullen worden gemaakt. Zo worden er bij AvroTros verscheidene cultuurprogramma’s geschrapt. Bij BNNVARA verdwijnt de jaarlijkse uitzending van het legendarische nieuwsjaarsconcert van het Nederlands Blazersensemble. In de komende week zullen ook andere omroepen bekendmaken welke programma’s verdwijnen.