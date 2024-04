Formerende partijen willen weer 130 km/uur, oftewel: meer stikstofuitstoot en meer verkeersdoden

PVV, VVD, NSC en BBB onderzoeken of de maximumsnelheid overdag weer naar 130 kilometer per uur kan, meldt het AD . Rutte-III verlaagde de maximumsnelheid vier jaar geleden om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Het AD schrijft : “Door de 100 kilometer per uur-ingreep ontstond jaren geleden binnen een straal van 25 kilometer rond de snelwegen meteen extra stikstofruimte. Als de limiet nu wordt verhoogd, moeten op al die plekken weer nieuwe stikstofbeperkende maatregelen genomen worden. De natuur is immers nog niet goed genoeg hersteld om extra stikstofuitstoot aan te kunnen. ‘Een onmogelijke exercitie’, zo klinkt het op de ministeries.”

Ook voor de verkeersveiligheid zou het verhogen van de maximumsnelheid slecht kunnen uitpakken. “Alle studies die wij kennen wijzen erop dat het aantal ongelukken afneemt als de maximumsnelheid omlaag gaat”, verklaarde Saskia de Craen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eerder tegenover 1Vandaag. Bij 130 kilometer per uur is de kans op een dodelijk ongeval twee keer zo groot als bij 100 kilometer per uur, aldus hoogleraar transportbeleid Bert van Wee.