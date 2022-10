Onderzoek naar afvalverwerkers: getraumatiseerde woordvoerders en bezorgde shovelchauffeurs

1. Deel drie van Stank en Strijd was een 'verontrustende' (dixit Jozias van Aartsen) uitzending over burgers die vechten voor gezonde lucht. 2. Veel bedrijven kunnen niet voorkomen dat er nare luchtjes ontsnappen (eufimisme), maar als er kritische vragen worden gesteld, kunnen de luiken kennelijk wel hermetisch dicht. 3. Afvalverwerkers vervullen een nutsfunctie en hebben (dus) een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 4. Woordvoerder Attero zegt niet mee te werken aan tv-uitzending omdat hij zulke slechte ervaringen had met collega Teun van de Keuken van een heel ander programma. Hij noemde dat een 'traumatische ervaring'. Dan is misschien de functie van woordvoerder niet helemaal de juiste plek. Alsof iemand die bang is voor honden in een kennel gaat werken. 5. Ander argument: er zijn betere programma's dan Zembla. Tja. 6. Als wij op de openbare weg opnamen maken van de Attero-vestiging in Deurne, komt een shovelchauffeur op ons afgereden. Hij heeft wat te vertellen. Zie het fragment hieronder en op 21:00.

7. Ik kan niet alles verstaan, maar echt vriendelijk is het niet.

8. De deskundige die ik op dat moment aan het interviewen ben, vindt de situatie bedreigend.

9. De woordvoerder van Attero stuurt ons desgevraagd deze hilarische (mijn subjectieve duiding) reactie: "Gisteren zocht je contact over een in jouw ogen agressieve benadering door een shovel van Attero richting jou en je cameraman en vroeg je naar mijn mening hierover. Ik heb zelf filmbeelden kunnen bekijken van het voorval. Een shovel is een imponerend voertuig wat soms wellicht indruk kan maken als het aan komt rijden, maar ik kon uit de beelden geen agressief gedrag opmaken. De shovel reed rustig van de locatie richting jullie en reed ook niet op jullie af maar langs jullie zodat de chauffeur jullie aan kon spreken. Wat mij opviel is dat jullie langere tijd midden op de openbare weg stonden waar veel vrachtwagens rijden. Jullie moesten dan ook nu en dan opzij stappen voor voorbij komende vrachtwagens. Attero heeft veiligheid zeer hoog in het vaandel staan. Wij vinden het dan ook onveilig en daarmee onverstandig om op deze manier op de openbare weg te filmen. Uiteraard is het jullie goed recht om op de openbare weg te filmen, maar wij vinden het gepast dat jullie worden aangesproken in dergelijke situaties. "

10. Afvalverwerkers zijn erg begaan met de veiligheid van journalisten.