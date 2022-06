Kamervragen na ZEMBLA-uitzending ‘Oprotten uit Giethoorn’ Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

In de uitzending, ‘Oprotten uit Giethoorn’, is te zien dat Hatice Yilmaz en haar 15-jarige zoon, Yusuf, slachtoffer zijn van racistische treiterijen door een groep jongeren uit hun woonplaats Giethoorn. De voorvallen konden doorgaan terwijl de politie, het OM en de gemeente Steenwijkerland op de hoogte waren van verschillende incidenten. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de politie de incidenten bagatelliseert, bewijsmateriaal kwijtraakt, twee keer aangiftes weigert op te nemen en het OM onvolledig informeert over de zaak.

“Dit is een schrijnend voorbeeld van de grote impact die racistische bejegening kan hebben op de levens van mensen. Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen”, zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in reactie op de Zembla-uitzending ‘Oprotten uit Giethoorn’.

Na twee noodkreten aan de gemeente van Yilmaz, willen ze in de Zembla-uitzending niet voor camera reageren, maar laat de gemeente schriftelijk weten dat ze met de politie, buurt- en jeugdwerkers hebben afgesproken dat zij de melding van Yilmaz oppakken. Verder bemoeit de gemeente zich niet met de situatie van het gezin. Deskundigen zeggen tegen Zembla dat de gemeente Steenwijkerland ernstig tekort is geschoten in de behandeling van de discriminatiezaak.

Baldewsingh is jarenlang wethouder geweest in Den Haag en is 15 oktober vorig jaar begonnen als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De oplossing ligt volgens hem in verruiming van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA). “Als je als gemeente signalen hebt gekregen van discriminatie en je laat die signalen ook via onderzoek staven, dan moeten gemeenten wat mij betreft discretionaire bevoegdheden krijgen die wettelijk verankerd zijn. Bijvoorbeeld om boetes op te kunnen leggen. Maar ik zou een stap verder willen gaan. Dat burgemeesters het recht krijgen, al naargelang de ernst van de situatie, om eventueel gelegenheden te kunnen sluiten. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld wel met drugsvondsten in cafés. Daarover zou ik graag met het kabinet willen praten.”

Baldewsingh heeft als taak om een nationaal programma op te stellen voor de preventie en bestrijding van racisme en discriminatie. Dat programma moet vergezichten bieden, maar ook concrete actiepunten voor de korte termijn. In juni presenteert Baldewsingh het programma aan het kabinet.

De eerste uitzending van 2022 maakte best veel los: ‘Oprotten uit Giethoorn’:

