Minister Bruins Slot noemt racismezaak Giethoorn 'schrijnend' 23-02-2022

“Dit is een schrijnend voorbeeld van de grote impact die racistische bejegening kan hebben op de levens van mensen. Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen”, zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in reactie op de Zembla-uitzending ‘Oprotten uit Giethoorn’.

In die uitzending is te zien dat Hatice Yilmaz, een alleenstaande moeder van Turkse afkomst en haar 15-jarige zoon Yusuf al ruim een jaar lang slachtoffer zijn van racistische treiterijen door een groep jongeren uit hun woonplaats Giethoorn.

Minister gaat langs bij gezin

De minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, zal bij het gezin uit de uitzending langsgaan zodra het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, zegt Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer. Buiten de afhandeling van een boete voor een jongen die bekend heeft de spiegel van de auto van mevouw Yilmaz te hebben getrapt, zijn alle dossiers in de zaak inmiddels gesloten, laat het OM desgevraagd weten.

In de Zembla-uitzending oordelen deskundigen dat de politie Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de gemeente Steenwijkerland tekort zijn geschoten in de behandeling van de discriminatiezaak.

Verhuizing

Omdat goede hulp uitblijft en de treiterijen aanhouden, weet het gezin zich geen raad meer en willen Hatice en haar zoon verhuizen. “Wij zijn het vertrouwen in de instanties helemaal kwijt”, zegt Hatice Yilmaz tegen Zembla. Het gezin heeft inmiddels een woning elders in Nederland toegewezen gekregen. Hatice en haar zoon wachten nu tot ze in hun nieuwe huis terecht kunnen.

Een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners, zoals de politie, de gemeente en de antidiscriminatievoorziening, is volgens de minister van groot belang als het gaat om de behandeling van discriminatiezaken als die in Giethoorn. “Uit de incidenten in de casus in Giethoorn zal lering worden getrokken… Alle vormen van discriminatie en racisme zijn volstrekt ontoelaatbaar in onze samenleving”, aldus Bruins Slot.