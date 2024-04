Zee van Tijd: film met Sallie Harmsen gaat in mei in première bij de NPO

Het recente drama Zee van Tijd (2022) met Sallie Harmsen (Moloch, Sphinx) gaat volgende maand in première bij de NPO: op zondag 26 mei wordt de film uitgezonden op NPO 1. Zee van Tijd volgt het stapelverliefde jonge koppel Johanna en Lucas (Harmsen is te zien met Reinout Scholten van Aschat), die in de jaren tachtig met hun zoontje Kai de wereld rond zeilen. Ze zijn onbezorgd en zitten vol dromen en idealen, totdat midden op de Atlantische Oceaan hun ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt. Het trauma dat ze op zee meemaken zorgt er vervolgens voor dat ze steeds verder uit elkaar groeien. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden (dan gespeeld door Gijs Scholten van Aschat en Elsie de Brauw) elkaar opnieuw en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld. Het script voor de film werd geschreven door Marieke van der Pol (De Tweeling) en Theu Boermans (De Partizanen) tekende voor de regie.