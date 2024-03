Sphinx S01E01-02: heerlijk over the top horror-allegaartje

Vrijwel alles aan Sphinx is over the top: scenaristen Diederik van Rooijen (tevens regisseur) en Eva Aben (Patty) laten de plot vanaf de eerste minuut uit de bocht vliegen en spiegelen de kijker een wirwar aan verhaallijnen voor. Dat levert niet voortdurend trefzekere scènes op, maar wel bijzonder intrigerende horrortelevisie.

Niettemin staat het leven van Minke en haar gezin op zijn kop als ze vermist raakt en uiteindelijk na een zoektocht terugkeert: met getatoeëerde vleugels op haar rug. In de openingsscène is al een roofvogel te zien die even later een konijn te grazen neemt; aan onheilstekens geen gebrek. En al snel lijkt het erop dat Minke onderdeel is van een soort demonisch spel. Dat is de belangrijkste verhaallijn. En die hoofdmoot larderen Van Rooijen en Aben met een keur aan smeuïgheden. Eva is de kersverse burgemeester van het dorpje waarin het gezin woont en heeft al enige tijd een relatie met een collega; Lucas kijkt op incestueuze wijze naar zijn dochter.