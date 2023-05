Young Sheldon krijgt volledig seizoen

Zender CBS komt definitief met een spin-off van het succesvolle The Big Bang Theory. De prequel richt zich op de jonge jaren van Sheldon Cooper en gaat Young Sheldon heten.

Sheldon wordt in The Big Bang Theory gespeeld door Jim Parsons, onlangs nog te zien in de film Hidden Figures . In de spin-off zal de negenjarige versie van het personage gespeeld worden door Iain Armitage, die we recentelijk voorbij zagen komen in de HBO-serie Big Little Lies . De prequel richt zich op Sheldons jeugd in Texas en zijn jaren op de middelbare school. Zoey Perry zal gestalte geven aan zijn moeder, die in The Big Bang Theory wordt gespeeld door Roseanne-actrice Laurie Metcalf. Verder speelt Lance Barber zijn vader en zijn Raegan Revord en Montana Jordan te zien als zijn zus en broer. Parsons zelf treedt aan als de vertelstem van de serie, die wordt omgeschreven als een komedie in de stijl van Malcolm in the Middle. De eerste aflevering wordt geregisseerd door Jon Favreau, die binnenkort ook de pilot van Orville zal schieten voor Seth MacFarlane.