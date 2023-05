Wild Cards van George R.R. Martin komt naar tv • Nieuws • 08-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nu Game of Thrones bijna ten einde is – er zijn nog twee wat kortere seizoenen te gaan – wordt er druk gezocht naar ander werk van George R.R. Martin om voor televisie te verfilmen. Volgens Deadline is de boekenreeks Wild Cards als eerst aan de beurt.

NBCUniversal’s Universal Cable Productions hoopt onmiddellijk met de boekverfilming aan de slag te gaan. De Wild Cards -reeks bevat verschillende verhalen die zich allemaal in dezelfde wereld afspelen. Martin vergelijkt het zelf met de werelden in de strips – en tegenwoordig ook films – van Marvel en DC. Wild Cards speelt zich af in een alternatieve realiteit, waarin halverwege de jaren 40 een buitenaards virus het grootste gedeelte van de mensheid uitroeit, maar tegelijkertijd ook 1 procent van de populatie zegent met superkrachten.

Volgens Martin zou de serie al binnen twee jaar op de buis kunnen komen. De reeks bestaat tot nu toe uit 22 boeken, plus comics en games. Door de jaren heen leverden verschillende schrijvers bijdragen, terwijl Martin altijd samen met Melinda M. Snodgrass verantwoordelijk was voor de editing. Snodgrass – ooit schrijfster voor onder meer Profiler en Star Trek: The Next Generation – zal de serie verder ontwikkelen, want Martin zelf heeft nog een exclusief contract bij HBO en is druk met het schrijven van zijn laatste twee Game of Thrones -boeken.