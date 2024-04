What Jennifer Did: meer whydunit dan whodunit Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Filmmaker Jenny Popplewell spiegelt haar film op vernuftige wijze aan het verloop van het politieonderzoek naar een moordpartij in de woning van een Vietnamees-Canadees gezin in 2010.

Het verhaal van de true-crime-documentaire What Jennifer Did lijkt in sommige opzichten op dat van de recent eveneens bij Netflix verschenen titel Lover, Stalker, Killer. What Jennifer Did draait net als de laatstgenoemde film om stalkpraktijken én om een moord. Het grote verschil is dat je bij deze nieuwe film al van mijlenver aan kan zien komen waar de makers naartoe willen. Dat is misschien een banale constatering (het gaat hier wel om echte levens) en is bovenal ook helemaal geen punt. Filmmaker Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) spiegelt het verloop van haar film namelijk aan het politieonderzoek - dat blijkt een goede, spannende zet.

Centraal in deze werkwijze staat de wijze waarop de uit het Canadese Unionville afkomstige twintiger Jennifer Pan in 2010 wordt onderworpen aan meerdere politieverhoren. Eerst als getuige, later als verdachte. De film begint met een gruwelijke tragedie: op een avond worden de vader en moeder van Pan in hun woning neergeschoten door overvallers. Pan weet de overval te overleven, haar moeder overlijdt en haar vader raakt in een coma. In de beelden uit het eerste verhoor, dat al in de nacht wordt gevoerd, is een getraumatiseerde jonge vrouw te zien. Maar al in de eerste akte dienen zich enkele opmerkelijkheden aan.

Waarom heeft Pan de overval overleefd? Ook heeft de jonge vrouw een relatie met een jongen die in drugs dealt: een omineus teken, aldus een rechercheur die op de zaak terugblikt. Dat onheilsteken blijkt echter pas het begin. Telkens keert Popplewell terug naar de verhoren, naar de beelden die gaandeweg een andere, angstwekkendere lading krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de oplettende kijker What Jennifer Did eerder zou omschrijven als een whydunit dan een whodunit. Want die why, die komt uiteindelijk overduidelijk bovendrijven.