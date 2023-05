Westworld best bekeken eerste seizoen van HBO

Westworld beleefde het meest succesvolle eerste seizoen van alle originele programmering op HBO. De finale was de best bekeken aflevering.

Westworld beleefde het meest succesvolle eerste seizoen van alle originele programmering op HBO. De finale was de best bekeken aflevering.

De originele uitzending van de finale trok zo’n 2,2 miljoen kijkers en na alle herhalingen en kijkbeurten via HBO Go en HBO Now zit dat aantal inmiddels aan de 3,6 miljoen. Daarmee overtreffen de kijkcijfers van Westworld de kijkcijfers van onder meer het eerste seizoen van Game of Thrones en het eerste seizoen van True Detective . Westworld-bedenkers Jonathan Nolan en Lisa Joy en hun team van schrijvers zijn inmiddels alweer tien weken bezig met het uiteenzetten van het tweede seizoen. Daarin gaan wevolgens hen ook wat meer zien van de andere artificiële werelden, aangezien de kijkers in de finale al een glimp konden opvangen van een samoerai-wereld en het personage Maeve (Thandie Newton) in één van de slotscènes een briefje in de hand geduwd kreeg, waarop te lezen was dat haar kind zich in ‘park 1’ bevindt.