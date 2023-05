The Walking Dead breidt drie gastrollen uit

Drie bijrolspelers uit The Walking Dead krijgen promotie. Het gaat om Steven Ogg, Katelyn Nacon en Pollyanna McIntosh.

Het drietal maakt met ingang van het achtste seizoen deel uit van de vaste kern van The Walking Dead. Ogg geeft in de serie gestalte aan Simon, de rechterhand van Saviors-leider Negan (Jeffrey Dean Morgan). McIntosh is te zien als Jadis, de leider van The Heapsters die Rick ( Andrew Lincoln ) aan het einde van het zevende seizoen in de val lokte. Tot slot krijgt Nacon nu een vaste rol als tiener Sophia, die in de stripboeken een speciale band opbouwt met Maggie (Lauren Cohan). In het zevende seizoen nam The Walking Dead afscheid van een viertal vaste acteurs. Een van hen ( Sonequa Martin Green ) speelt later dit jaar de hoofdrol in Star Trek: Discovery