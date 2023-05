Waarom stopt HBO Nederland? • HBO , Nieuws • 28-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dat HBO Nederland ermee ophoudt, zegt niets over groot of klein succes van de VOD-dienst hier.

. Na Google (zoekmachines), Facebook (sociale netwerksites) en Spotify (streamingmuziekdiensten) is de strijd om de markt voor VOD-diensten in Nederland definitief beslecht, in het voordeel van Netflix. Althans: zo lijkt het toch na het bericht ‘HBO Nederland stopt ermee’ (nos.nl, 28 september). ‘Een zakelijke beslissing,’ laat Ziggo, mede-eigenaar van HBO Nederland weten. Was het aantal abonnees te laag voor een volwaardige HBO-tak en worden de series verkocht aan open kanalen, zoals in België?

Daar ziet het niet naar uit. ‘De rechten van HBO-series als Game of Thrones gaan naar een nieuwe dienst die Ziggo wil gaan aanbieden, maar die nog niet is aangekondigd. Wat die nieuwe dienst gaat kosten, is ook nog niet bekend,’ meldt het bericht. Ziggo wil kabelconcurrent KPN voor blijven met een beter en onderscheidend aanbod, zoals Ziggo Sport. Een uniek HBO-aanbod past in die strategie. Dat HBO Nederland stopt, zegt niets over groot of klein succes van HBO in ons land, maar alles over de strategie van de mede-eigenaar.

Daar komt nog iets bij: door het succes van Netflix en VOD neemt de interesse in lineaire tv af – en daarmee de interesse voor een tv-kabel-abonnement. Ziggo doet er alles aan om méér te zijn dan kabelaar alleen. En dus niet alleen om KPN voor te zijn, maar als overlevingsstrategie.