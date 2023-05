High school-fenomeen The Prom verklaard (met geweldige foto's) • TV • 08-05-2017 • leestijd 5 minuten • bewaren

Zuurstokroze baljurken, big hair en véél drama: waar komt het Amerikaanse high school-fenomeen The Prom toch vandaan? Plus: de Beste Prom-scènes.

Het is weer mei, en dus tijd voor The Prom, die ene speciale avond aan het einde van de Amerikaanse middelbareschooltijd, waarop gespraytande meisjes in opzichtige jurken en jongens in slechtzittende smokings voor een foto poseren – vaak uitgevoerd in soft lens – die ze de rest van hun leven zullen koesteren (of angstvallig verbergen).

Zoals Brad Pitt in een zilvergrijs synthetisch colbertje, witte pantalon en tuttige bruidscorsage. En Ellen Degeneres in een te strakke, enkellange wollen jurk waar ze het ongetwijfeld snikheet in gehad heeft. Om nog maar te zwijgen over hun dates: Pitts linkerhand ligt op de blote schouder van een rood aangelopen blondine gehuld in een spierwitte suikertaartjurk met pofmouwtjes en een laagjesrok tot op de grond. De voor de zon onbereikbaar gebleven huid onder de bikinibandjes steekt fel af in haar hals. Degeneres’ arm steekt onhandig door die van een jongeman in auberginekleurig jasje, bijpassend strikje en lila broek. Het zijn slechts enkele van de fantastische Celebs-Prom-Pics die online circuleren. Jennifer Aniston, Nicolas Cage, Britney Spears, Bruce ­Willis, Sandra Bullock, George Clooney – allen zijn te vinden in hilarische creaties en vooral onglamoureuze decors waarin plastic bloemen, pastelkleurige ballonnen en rotan stoelen verplichte ingre­diënten lijken. Uitzondering is overigens Michelle Obama, indertijd al stylisch: gehuld in gouden jurk met stunning split en peilloos decolleté met naast haar een aantrekkelijke man in een strak gesneden smoking die ook nu nog zou kunnen.

Prom Night is de avond dat high school-seniors de avondklok van de ouders steevast in de wind slaan, ze te veel drinken (vroeger punch, tegenwoordig ‘mixjes’), stretch-limo’s huren of joy rijden in de nieuwe auto van hun vader. En het is de avond waarop er nog wat meer gebeurt in die auto van hun vader: maar liefst 3,5% van de Amerikaanse meisjes wordt ontmaagd op Prom Night. Een ware rite de passage, kortom, A night to remember.

De oorsprong van het woord Prom ligt in het Franse ‘promenade’, dat vertaald een ‘nonchalant wandelingetje’ betekent en als tweede betekenis ‘het formele binnentreden van gasten op een feest’ heeft. Het fenomeen ontstond eind negentiende eeuw op Ivy League-colleges en -universiteiten in het Noord-Oosten van de VS en was bedoeld om bijna afgestudeerde studenten sociale mores en etiquette mee te geven. De eerste Prom wordt vermeld in een dagboekfragment van een mannelijke student van Amherst College, Massachusetts, dat dateert uit 1894 en verhaalt over een uitnodiging en uitstapje naar een Prom op het nabijgelegen meisjescollege Smith College. Het was weinig meer dan een beschrijving van een aardig aangekleed klassefeest met invité.

Rond de eeuwwisseling waaide The Prom van de universiteit over naar de laatste klas van de middelbare school: seniors kwamen, gekleed op hun paasbest, in de gymzaal bijeen om thee of een ‘frisje’ te nuttigen, wat te kletsen en te dansen onder stroken crêpepapier terwijl oplettende chaperonnes toekeken. Rond 1930 was het fenomeen ‘Prom Night’ even iconisch als baseball en apple pie, getuige ook The Junior-Senior Prom: Complete Practical Suggestions for Staging the Junior-Senior Prom (1936): een how to-gids om zo’n Prom te organiseren. Gymzaal-bijeenkomsten veranderden zo in grote happenings met live bands en voorafgaand een diner. Door de toegenomen welvaart werd na de oorlog de lokale gymzaal ingeruild voor afgehuurde hotels en country clubs (de uitzinnigste locatie ooit was het Witte Huis, waar de dochter van Gerald Ford haar Prom in 1975 hield). In die tijd kwam ook de uitverkiezing van Prom Queen & Prom King erbij – felbegeerde titels, inclusief huldiging op het podium met kroontje en al. De fancy locaties en uitgebreide diners gingen uiteraard gepaard met een almaar groter wordende queeste naar de perfecte jurk. Zo ontstond de typische prom dress – type uitzinnige bruidsjurk met veel kanten ruches. Hoewel de Prom in de jaren 60 en 70 door anti-establissement-sentimenten wat minder prominent gevierd werd, ontstond er een revival in de jaren 80, die doorzette in de nineties en de zero’s. Wie Prom zegt, zegt High School, getuigen ook Prom-gecentreerde coming of age-films als Pretty in Pink, She’s All That, Mean Girls, etc. (zie kader). The Prom heeft inmiddels een bijna larger than life-status – compleet afgedreven van haar nederige ontstaansgeschiedenis. En het fenomeen waait nu ook mondjesmaat naar Europa over, in Engeland vormt het al een vast element aan het eind van de middelbare school en ook bij ons worden school- en kerstfeesten in galatenue steeds populairder.

Onbekend met het fenomeen Prom Night?

Bekijk dan deze scènes.

It’s a Wonderful Life (1946)

George (James Stewart) en Mary (Donna Reed) zien elkaar weer voor het eerst sinds hun kindertijd op The Prom – en, jawel, het is meteen raak. Helemaal als ze de ­Charlston-danswedstrijd winnen, eindigend met een spectaculaire val in een zwembad.

Carrie (1976)

Genoeg drama voor een jaar in deze Stephen King-bewerking over nerdy meisje Carrie (Sissy Spacek) dat verkozen wordt tot Prom Queen (door haar pesters zo in scène gezet) en op het podium een bak varkensbloed over zich heen gestort krijgt. Voor de duidelijkheid: wij zouden alleen naar dit feest gaan als we naar buiten konden vóór Carrie de deuren van de schoolaula hermetisch sloot met haar telekinetische gaven en vervolgens de boel in de fik zette.

Grease (1979)

Technisch gezien is het schoolfeest in Grease geen echte Prom, maar deze scène hoort er toch bij. Met prachtige flashmob avant la lettre en veel spanning & romance in de lucht. Met uitzinnig dansende Sandy (Olivia Newton John) & Danny (John Travolta).

Footloose (1984)

Coole stadsdude Ren (Kevin Bacon) verhuist naar conservatief plattelandsstadje en schudt de boel op door de tieners te leren dansen. Met spectaculaire dansslotscène tijdens Prom Night.

Back to the Future (1985)

Marty McFly (Michael J. Fox) reist terug in de tijd om het huwelijk van zijn ouders te redden en daarmee zijn eigen toekomst (namelijk zijn geboorte) veilig te stellen. Met zijn magistrale uitvoering van Chuck Berry’s ‘Johnny B. Goode’ krijgt hij ze bijeen.

Pretty in Pink (1986)

Het arme meisje Andie (Molly Ringwald) komt tóch naar The Prom in een zelfgemaakte roze jurk en eindigt tóch met haar grote liefde Blaine (Andrew McCarthy), de rijke, populaire golden boy. Mierzoet, zoals het hoort.

Mean Girls (2004)

Nieuw meisje Cady (Lindsay Lohan) sluit zich aan bij bitchy populaire meisjesgang op school en wordt verkozen tot Prom Queen! In haar dankspeech toont ze berouw over al het gemeens dat ze gedaan heeft en deelt ze de kroon (die ze in stukken breekt) uiteindelijk met anderen.

Brad Pitt, 1982

Promzillas, 9 mei, TLC, 21:00 uur

Serie waarin enkele Engelse meisjes gevolgd worden tijdens de voorbereidingen voor The Prom.