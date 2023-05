Vrijdag Top Tien: Latijns-Amerikaanse televisieseries • 31-03-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: Latijns-Amerikaanse televisieseries.

400 miljoen mensen spreken Spaans. Toch bestond de catalogus van Netflix tot voor kort voornamelijk uit Engelstalige televisieseries. Dat komt wellicht onder meer doordat Engels de voertaal is in de Verenigde Staten, het thuisland van Netflix. En de VOD-dienst is nog niet heel lang overal beschikbaar. Hoe dan ook worden 55 miljoen hispanics in Amerika, en Spaanstaligen buiten de Amerikaanse landsgrenzen, sinds kort gefaciliteerd met shows in hun eigen taal. Ook in Nederland kan je Latijns-Amerikaanse series zien. Je kan dus wel een muur bouwen bij de Mexicaanse grens, maar dat voorkomt niet dat Latijns-Amerika uit ons vizier verdwijnt.

Maar we staan nog aan de vooravond van de omarming van meer diversiteit op Netflix. De Nederlandse Netflix-tak heeft bijvoorbeeld niet het populaire La Reina del Sur (2011), over een Mexicaanse vrouwelijke drugsdealer in Spanje. Hoofdrolspeelster Kate del Castillo verschijnt binnenkort in de Mexicaanse televisieserie Ingobernable. Hopelijk wordt die wel aangekocht door een VOD-dienst.

(10) Legenden/Legend Queest (2017, Netflix)

Deze Mexicaanse animatieserie is schijnbaar bedoeld voor kinderen. Vandaar de vertaling van de titel: Legenden staat automatisch ingesteld op Nederlands. Je kan echter ook kiezen voor Frans, Nederlands, Engels en Duits. Maar als je op Spaans klikt, dan hoor je de Mexicaanse acteurs. In een verhaal dat zich afspeelt in de negentiende eeuw. Daar moet een tiener zich samen met een keur aan geesten verdedigen tegen allerlei bovennatuurlijke krachten.

(9) El Vato (2013-2016, Netflix)

De populaire Mexicaanse zanger El Dasa kruipt in de huid van Miguel Cisneros, die El Vato (de kerel) wordt genoemd. Nadat hij een platencontract binnensleept verhuist hij met zijn gevolg naar Beverly Hills, waar zijn grote droom al snel in duigen valt. Zo maken Mexicanen ditmaal een uitstapje naar de Verenigde Staten, in plaats van andersom.

(8) Los Tiempos de Pablo Escobar (2012, Netflix)

Dankzij de populariteit van Narcos ligt de Colombiaanse geschiedenis van de drugshandel opnieuw onder een vergrootglas. Deze miniserie, een journalistiek tweeluik dat werd opgenomen voordat Narcos werd gefilmd, biedt nog meer inzicht in de het leven van Escobar, de grootste drugsbaron aller tijden.

(7) Juana Inés (2016, Netflix)

Mexico is een van de grootste katholieke landen ter wereld. Verbeeldingen van de katholieke geschiedenis kunnen daarom niet uitblijven. Zoals dit waargebeurde verhaal over een non in de zeventiende eeuw die bekend komt te staan als poëet en groot denker. Hiermee wordt een nieuw feministisch hoofdstuk in de Mexicaanse geschiedenis belicht.

(6) Grand Hotel (2011, Netflix)

Ook dit verhaal speelt zich af in het verleden, in 1905. Met een hoofdrol voor Yon González, die Julio Olmedo speelt: een jongeling die een baan als bediende aanneemt in het Grand Hotel waar zijn zus op mysterieuze wijze is verdwenen. Een zoektocht en een hevige romance – met de dochter van de eigenaar – volgt.

(5) Pablo Escobar: El Patrón Del Mal (2012, Netflix)

Er is maar een seizoen van deze serie. Maar vrees niet: 74 (!) afleveringen van veertig minuten zorgen ervoor dat je met gemak een paar dagen non-stop kan kijken. De originele serie bestond naar verluidt overigens uit 112 afleveringen. Dit is net als Narcos een gefictionaliseerde visualisatie van het leven van de beruchte Colombiaanse crimineel.

(4) Orange Is the New Black (2013-, Netflix)

Er spelen verschillende latino’s in Orange Is The New Black die dikwijls Spaans met elkaar spreken. Denk aan Selenis Leyva, Jackie Cruz, Jessica Pimentel en Elizabeth Rodgriguez. Vandaar deze uitzondering – een Amerikaanse serie – in deze top tien. En ook omdat het reservoir aan Latijns-Amerikaanse televisieseries intussen vrijwel leeg was.

(3) 3% (2016-, Netflix)

In deze Braziliaanse productie is de voertaal logischerwijs Portugees. De serie speelt zich af in een futuristische wereld waar, zoals de titel al doet vermoeden, slechts drie procent van de mensen onderdeel mag zijn van de gelukzalige elite. Verwacht overigens geen bombastische scènes: deze serie probeert je juist aan het denken te zetten.

(2) Narcos (2015-, Netflix)

Narcos is een van de vaandeldragers van Netflix: zo’n serie waarvoor je een abonnement afsluit. En tevens de meest spannende verbeelding van het leven van Pablo Escobar in deze top tien. Met een schitterende hoofdrol van Wagner Moura.

(1) Club de Cuervos (2015-, Netflix)

Dit is (nog maar) de eerste Latijns-Amerikaanse Netflix Original, over een familievete die ontstaat nadat de eigenaar van de voetbalclub – Kraaienclub, Club de Cuervos – komt te overlijden. Wie een samenvatting over de plot leest – een ruziënde broer en zus – verwacht een soapserie. Club de Cuervos maakt via allerlei geestige bevindingen juist gehakt van de telenovela, de Latijns-Amerikaanse soap.