Vriendinnen maken ruzie in teaser voor Girls S6

Volgend jaar debuteert HBO de laatste reeks afleveringen van Girls. Bekijk Lena Dunham in een nieuwe promo voor het zesde seizoen.

Girls draait om de vriendschap tussen vier jonge vrouwen in New York; de door Dunham gespeelde Hannah wordt in de komische dramaserie nog altijd gezelschap gehouden door Marnie (Allison Williams), Shoshanna (Zosia Mamet) en Jessa (Jemima Kirke). In de teaser zien we alvast een explosief ‘groepsoverleg’ waarin nog maar eens duidelijk wordt dat hun hechte band onder druk is komen te staan, ook omdat er het vorige seizoen iets opbloeide tussen Jessa en Hannahs vriend Adam (Adam Driver). Girls werd bedacht en geschreven door Dunham zelf, die in 2013 twee Golden Globes in ontvangst mocht nemen, eentje voor de serie en eentje voor haar acteerwerk. Girls wordt geproduceerd door Judd Apatow, bekend van onder meer Freaks and Geeks en Undeclared.

De afsluitende reeks bestaat uit 10 nieuwe afleveringen. De eerste daarvan is op 12 februari te zien op HBO.