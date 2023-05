Hoe realistisch is Homeland? • NPO • 13-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De schrijvers halen hun inspiratie uit Washington D.C.

De scenarioschrijvers van Homeland geven je soms het gevoel dat ze meer weten dan politici en veiligheidsdiensten: hoe kan dat?

Het aankomende zesde seizoen speelt zich af in New York: Carrie en Saul keren terug naar hun thuisland Amerika. Alsof ze daar nu dringend nodig zijn, gezien het huidige politieke klimaat. De maker van Homeland , Alex Gansa, vertelde bij Indiewire over de aankomende afleveringen: ‘Wanneer je terugkeert op Amerikaans grondgebied dan wil je dicht bij de waarheid blijven. Je wil het publiek geen angst aanpraten met fictieve vijanden, en dat is moeilijk wanneer je een thriller maakt.’

De nieuwe afleveringen spelen zich af in de overgangsperiode waarin we nu zitten: de regerend president neemt afscheid, terwijl de inauguratie van de komende president nog moet plaatsvinden. Bij Homeland treedt overigens een vrouwelijke president aan. Dat verandert overigens niets aan de vraag die centraal zal staan: wie is er nu werkelijk aan de macht? De president? De veiligheidsdiensten? Of de aankomend president? De scenarioschrijvers kunnen deze vragen – voordat ze aan hun werk beginnen – stellen aan een keur aan veiligheidsexperts in Washington D.C. Producent Lesli Linka Glatter vertelde aan The EW.Com over dit jaarlijkse uitje: ‘Het schrijversteam reist dan af naar de Amerikaanse hoofdstad.’

De antwoorden die ze krijgen zijn hypotheses die ze eventueel verwerken in de scenario’s. Misschien is dit wel de reden waarom Homeland zo actueel oogt. Kijk maar naar het vorige seizoen, dat zich onder meer afspeelde in Berlijn – dat afgelopen 19 december het toneel werd van een terroristische aanslag. Het nieuwe seizoen is overigens al eerder in 2016 geschreven: mochten zich significante gebeurtenissen aandienen, dan kan de serie daar dus niet meer op inhaken. Een kanttekening is eveneens dat Homeland ook werd bekritiseerd om de verbeelding van actualiteiten: critici vonden het als terroristisch afgebeelde Pakistan uit eerdere seizoenen een naargeestige representatie van het land.

Ondanks deze kritiek weten de makers van Homeland dat een goede voorbereiding de helft van het werk is. En dat mag wat kosten, 3 miljoen dollar per aflevering, zo meldde de LA Times in 2012. Voor dat bedrag kan je dus verhalen bedenken die dicht op de realiteit zitten.

Homeland S6, vanaf 15 januari op Showtime; vanaf 29 januari op NPO 3