Volledige trailer voor Friends from College

Cobie Smulders (How I Met Your Mother) en Keegan-Michael Key (Key and Peele) maken zich gereed voor een reünie in Friends From College.

De komische Netflix Original draait om verschillende vrienden die ooit samen studeerden aan Harvard. In de serie komen ze weer bijeen en proberen ze vergane tijden te doen herleven. Oude gevoelens worden weer aangewakkerd, terwijl ze op zoek gaan naar de juiste balans tussen volwassenheid en nostalgie. Friends from College werd geschreven door Nick Stoller (Neighbors, Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek) en Francesca Delbanco. Het inmiddels getrouwde echtpaar studeerde ook zelf ooit aan Harvard. In de cast zien we verder namen als Annie Parisse (Vinyl, The Following), Nat Faxon (Married, American Dad), Fred Savage (The Grinder, The Wonder Years) en Jae Suh Park (The Mindy Project, The Big Short).

Friends from College bestaat uit in totaal acht afleveringen, die allemaal geregisseerd werden door Stoller zelf. De serie wordt op 14 juli in zijn geheel beschikbaar gesteld door Netflix.