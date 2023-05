Volledige trailer voor Santa Clarita Diet • Nieuws • 17-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Drew Barrymore bijt van zich af in Santa Clarita Diet. De komische horrorserie is begin volgende maand te zien op Netflix.

Santa Clarita Diet is Barrymore’s eerste vaste rol in een televisieserie. De actrice brak ooit door als het schattige meisje in E.T. en is tevens bekend van films als Never Been Kissed en The Wedding Singer. In haar serie speelt ze een doorsnee huismoeder in een buitenwijk van Los Angeles, die plots komt te overlijden, maar vervolgens opstaat uit de dood en zich beter voelt dan ooit tevoren. Alleen heeft ze inmiddels wel een enorme trek in mensenvlees gekregen. Timothy Olyphant, die met vaste rollen in series als Deadwood en Justified meer tv-ervaring heeft, speelt haar gelukkig zeer begripvolle echtgenoot. Samen gaan ze op bijna Dexter-achtige wijze op zoek naar slachtoffers die het echt verdienen om te sterven. Tegelijkertijd proberen ze ook hun werk als makelaars zo goed mogelijk uit te voeren. De serie werd bedacht door Victor Fresco, bekend van Better Off Ted.

De trailer voor Santa Clarita Diet onthult tevens gastrollen van onder andere Patton Oswalt en Nathan Fillion. Bekijk ook de twee voorgaande promo’s voor de serie nog eens terug. Alle 13 afleveringen zijn vanaf 3 februari te streamen bij Netflix.