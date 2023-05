VOD Première: Personal Shopper • Film , Recensie • 27-05-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Kristen Stewart is groots in één van de vreemdste paranormale films van de laatste jaren. Personal Shopper is weird en soms erg spannend maar beslist geen standaard horror. En die geweldig humeurige Stewart…

De Franse regisseur Oliver Assayas is van de school 'show, don't tell'. Daarom stappen we weer - net als in zijn The Clouds of Sils Maria waarin Kristen Stewart ook al een Personal Assistant speelde - zonder verdere uitleg in het verhaal. We lopen mee in het leven van Maureen die het gevoel heeft, net zoals haar kortgeleden overleden broer Lewis, een paranormaal medium te zijn (al is ze daar tegelijkertijd sceptisch over). In het huis waarin hij leefde, brengt ze haar nachten door omdat Maureen en Lewis een pact sloten: wie het eerste sterft, probeert vanuit het (eventuele) hiernamaals een teken naar de nabestaande te sturen. Dat lijkt langzamerhand te lukken. Of toch niet en maakt ze zichzelf alleen maar wijs dat het gebonk en gedoe in het huis van Lewis afkomstig is? Haar dagen slijt ze met een afgrijselijk - hoewel door velen waarschijnlijk gretig geambieerd - baantje als de Personal Shopper van een afschuwelijke pain in the ass diva, een fotomodel/actrice/socialite genaamd Kyra wier kleding en accessoires Maureen uitzoekt en ophaalt. Veel Chanel, Cartier en Hermès in beeld. Maar Personal Shopper is zeker niet modieus en flashy, eerder ingetogen:

De film is op een drukke manier traag: Maureen snelt heen en weer en de kijker komt er maar langzaam achter hoe het verhaal in elkaar steekt. De meeste informatie krijgen we te horen als Maureen praat met andere mensen maar daar heeft ze weinig tijd voor omdat ze door Parijs scootert en naar Londen treint voor de outfits van Kyra. Het is prettig om mee te deinen met haar drukke baan en haar trage, solitaire en tragische privé-leven. Een groot deel van de film zit je je - steeds bezorgder - af te vragen wat de zwijgzame Maureen denkt en bezielt en of zij, als haar belevenissen steeds enger worden, wel doorheeft wat de kijker denkt door te hebben. Personal Shopper is door de focus op de einzelgänger Maureen erg raadselachtig maar bepaald niet saai: de spanning wordt tot grote hoogte opgevoerd. De scènes in het huis van Lewis en een onrustbarende en langdurige iMessage-conversatie op Maureens iPhone zijn zenuwslopend, op een merkwaardig rustige manier. Een groot deel van het bij de strot grijpende effect van de film is te danken aan het verbeten acteren van Kristen Stewart, die Maureen heel ongelukkig speelt, wegens haar broers dood en haar hyper-dynamische klerebaan en de gebeurtenissen in de loop van de film. Haar acteren is een studie in stuursheid:

Stewart, die in Cannes een César kreeg voor haar rol in The Clouds of Sils Maria (voor twee euro te streamen op iTunes), is subliem in Personal Shopper. Dat het meisje dat op haar zeventiende de hoofdrol van Bella kreeg in de romantische (om niet te zeggen kleffe) vampier/weerwolf tienerfilms van The Twilight Saga op haar zevenentwintigste dit soort rollen speelt, is toch tamelijk onverwacht. Personal Shopper is dat ook; af en toe irritant hermetisch maar uiteindelijk een bevredigende belevenis. Zeker geen standaard griezelfilm, meer een paranormaal drama. Kristen Stewart wil vanaf nu ook regisseren: de afgelopen week presenteerde ze op het filmfestival van Cannes haar korte regiedebuut Come Swim. Hier een interview daarover van The Hollywood Reporter en een behind-the-scenes

Personal Shopper is nu te streamen op Pathé Thuis, KPN On Demand, Tele2 en Online.nl en te koop op dvd.