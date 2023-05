VOD Première: Gerald's Game • Netflix , Recensie • 01-10-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Geslaagd zieke verfilming van Stephen Kings roman over een geketende vrouw op een bed met het lijk van haar man aan het voeteneind.

Gerald is een advocaat uit de A-klasse met een huwelijk uit de C-klasse die met een weekendje in een afgelegen villa de relatie met echtgenote Jessie wil opkrikken. Jessie komt er pas achter dat hij haar vooral graag seksueel wil vernederen als ze al met handboeien aan de palen van het hemelbed is bevestigd. Als Gerald besluit haar tegenwerpingen te interpreteren als aanmoedigingen, wordt hij gestraft door het noodlot: in alle opwinding krijgt hij een hartaanval en lazert dood van het bed af. In deze voor beide mensen vrij uitzichtloze situatie neemt een uitgehongerde zwerfhond de regie over, maar niet voor lang.

Veelschrijver Stephen King heeft in zijn erg goede non-fictie boek Over leven en schrijven uitgelegd dat veel van zijn romans en korte verhalen ontstaan doordat hij zich de vruchtbare vraag 'what if?' stelt. Wat nou als een alcoholist met zijn gezin insneeuwt in het hotel waarop hij past (The Shining), wat nou als een thrillerschrijver na een auto-ongeluk verpleegd wordt door een gestoorde fan (Misery), wat nou als een vrouw met zoontje in een auto zonder benzine komt te zitten op een erf met een hondsdolle Sint Bernard (Cujo)?

Wat nou als een vrouw die door zowel haar man als vader levenslang is gekrenkt, vernederd en misbruikt in hulpeloze en levensgevaarlijke eenzame opsluiting terechtkomt? Een afgelegen huis, een slaapkamer, een bed, een lijk, een nare hond en een onbereikbaar glas water. Dan raak je in dolle paniek. Al snel hallucineert de uitgedroogde en doodsbange Jessie de hoofdrolspelers uit haar leven bijeen, die met haar en elkaar in dialoog gaan:

Deze Netflix Original film is aan de ene kant soms wat gelikt maar de afschuwelijkheid van de situatie wordt niet uit de weg gegaan; het is erg naar, sadistisch en goor allemaal. De pittige dialogen van Jessie met de geesten van haar man, haar vader en zichzelf geven dit slaapkamerdrama een dynamiek die je niet van de statische situatie verwacht. In Jessie's geest blijven de mannen in haar leven haar de grond in boren, maar ze ijlt ook een strijdbare versie van zichzelf bij elkaar, die haar aanmoedigt en vruchtbare tips geeft. Al die figuren leveren op en rond het bed een verbale strijd, waardoor Gerald's Game meer een extreem spannend toneelstuk is dan een reguliere thriller. Het bovennatuurlijke element uit het boek, waarin Jessie via een totale zonsverduistering uit haar jeugd een telepathische connectie heeft met de hoofdpersoon uit het zusterboek van Gerald's Game, het eveneens verfilmde Dolores Claiborne, is door scriptschrijver en regisseur Mike Flanagan (Oculus) wijselijk vrijwel weggelaten - dat onbegrijpelijke gezeur over een put is het enige overblijfsel. Carla Gugino (Wayward Pines) is erg effectief als de door het leven uitgeputte maar inwendig kolkende Jessie en Gerald wordt afstotelijk hufterig gespeeld door Bruce Greenwood, een uitstekende karakteracteur die iedereen zal herkennen maar van wie niemand de naam weet. De Nederlander Carel Struycken - bekend als de reus uit Twin Peaks - heeft ook een leuke rol.

Wie nog meer films wil zien die zich op één geïsoleerde locatie afspelen, kan op Netflix blijven hangen en 127 Hours (vast in een rotsspleet), Room (opgesloten in een kamer) en Cast Away (gestrand op een onbewoond eiland) bekijken.

Gerald's Game staat op Netflix