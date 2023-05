VOD Kijktip: Goodnight Mommy • Film , Recensie • 22-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Twee Oostenrijkse regisseuses maakten in 2015 een afgrijselijk horror-fest dat gegarandeerd alle lucht en vrolijkheid uit je weekend wegzuigt. Met twee fantastische jongetjes in de hoofdrollen.

Goodnight Mommy is niet heel bloederig of heel eng in de traditionele zin des woords. Dit is vrouwelijke horror op zijn meest psychologisch, heel erg raak en heel erg naar. Doet een beetje denken aan The Babadook, qua moederlijke angsten. De jonge hoofdrolspelers zijn steengoed; denk Stranger Things maar zonder alle gemoedelijkheid die de jonge cast daar met zich meebrengt. Geweldig ensemble spel van de tweeling Lukas en Elias Schwartz, die ook in de film Lukas en Elias heten. Ze wonen in een te duur en te afgelegen designerhuis en hun mamma is net teruggekeerd uit het ziekenhuis na een ietwat raadselachtige cosmetische operatie. Pappa ontbreekt. Na een dagje buitenspelen treffen de jongens mamma thuis:

In dit huis, het omringende bos en de grotten en het meer in de buurt brengen we de hele film door: alle ontwikkelingen spelen zich in die beperkte arena af, bijna zonder buitenstaanders. De sfeer beklemmend noemen, is de film tekort doen. Beklemmend komt niet eens in de buurt: het is - als je gevoelig bent voor atmosferische horror van het intermenselijke soort - eigenlijk niet om uit te houden zo beklemmend en af en toe ook erg gewelddadig. De cameravoering en muziek dragen in hoge mate bij aan de verziekte sfeer, maar het zijn vooral de jongens en hun moeder die Goodnight Mommy zo onverdraaglijk maken. De psychologische kou waarin de jongetjes verkeren, wordt pas gaandeweg de film verklaard maar is onmiddellijk voelbaar. De jongens mogen na de operatie ineens niets meer van moeder, die zo anders doet dan vroeger dat haar zoons zich beginnen af te vragen of het wel dezelfde vrouw is die onder al dat alarmerende verband verborgen is. Hoewel als kijker je loyaliteit bij de jongens ligt, begin je je wel snel zorgen te maken over hun steeds wraakzuchtiger houding jegens de indringster die ze steeds meer in mamma zien. Er zijn meer enge films over mensen die worstelen met de aard van de realiteit en de identiteit van de mensen om hen heen - een ander prachtig recent voorbeeld uit het horror-genre is They Look Like People - maar het is ongewoon en heel gemeen om zich dat in de hoofden van kinderen te laten afspelen. Het werkt wel erg goed.

Voor sommigen is deze film, die in 2015 de Oostenrijkse inzending was voor de Oscar voor beste buitenlandse film maar niet werd genomineerd - wellicht te art-house of te traag, maar probeer in elk geval onderstaande trailer. De regisseuses Veronika Franz en Severin Fiala zijn op dit moment bezig met hun eerste Engelstalige project getiteld The Lodge, over een jonge moeder en haar stiefkinderen die de kerst doorbrengen in een afgelegen blokhut. Afgaand op Goodnight Mommy kan dat alleen maar verschrikkelijk aflopen.

Goodnight Mommy is te streamen op Youtube, Google Play en iTunes