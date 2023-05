VOD Filmklassieker: Elliot Page in Hard Candy (2005) en Juno (2007) • Film , Recensie • 19-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Twee prima arthouse-films die actrice Elliot Page vanuit het niets naar nominaties voor een Oscar en Golden Globe katapulteerden.

Wow, wat kan dat kind acteren, was de reactie destijds. In de thriller Hard Candy speelt Elliot Page het veertienjarige meisje Hayley dat een pedofiel stalkt en mishandelt. Page was zeventien toen hij de rol speelde maar is klein van stuk en ziet er jong uit; je gelooft onmiddellijk dat zijn karakter veertien is. Een tiener dus, maar ook akelig volwassen:

Het onrustbarende van Hard Candy is dat je de pedofiel, die via internetgrooming achter minderjarigen aan zit, natuurlijk haat maar dat je ook nogal bang bent voor Hayley, die door haar puberleeftijd haar eigen daden niet goed lijkt te kunnen beoordelen. Officieel is ze de good girl , maar wat ze doet kan ècht niet. Onwillekeurig krijg je dus ook een soort mededogen met de pedofiel (vroege rol van Patrick Wilson van Fargo 2 en Insidious ) en mede daarin zit de spanning van deze controversiële thriller, die in achttien dagen voor een klein budget werd geschoten maar er absoluut niet goedkoop uitziet. De poster is een klassieker. Uit de trailer blijkt prima wat een ongemakkelijk gevoel deze film oplevert:

Twee jaar later brak Page echt door met een andere arthouse-film, het geestige tienerdrama Juno , over de gelijknamige zestienjarige die zwanger wordt en besluit om af te zien van een abortus en ervoor kiest haar kind af te staan voor adoptie aan Jason Bateman ( Arrested Development ) en zijn vriendin Jennifer Garner. Page speelt Juno briljant, met precies de juiste verhouding tussen bijdehand zijn en gevoeligheid. Het speciale van de film is dat eigenlijk niemand echt van de zwangerschap in paniek raakt; Juno niet, haar ouders niet, de jongen niet. Maar conflicten tussen Juno en de jongen zijn er wel, uiteraard:

Juno is zowel smart als sweet en is moeilijk in een hokje te stoppen. Is het drama of een komedie? Allebei, en de film is gevoelig zonder zoetsappig te zijn. Samen met Hard Candy een geweldige showcase voor het talent van Page, die werd genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe voor de rol. Ze won niet, maar het scenario van Diablo Cody kreeg wel een Oscar. De oorspronkelijke trailer (

) is erg duf en doet de film geen recht en onderstaande fan-trailer doet dat beter (spoilers, dat wel):

Hard Candy is te streamen op Ziggo en Pathé Thuis

Juno staat op Netflix en is te zien via iTunes en Google Play