VOD Filmklassieker: Cast Away (2000)

Een wanhopige man die in zijn eentje is gestrand op een onbewoond tropisch eiland. Nauwelijks dialogen, geen andere acteurs, geen muziek, geen voice-over. Wel Tom Hanks, in een van de meest onconventionele blockbusters ooit.

Het idee voor Cast Away kwam van acteur Tom Hanks zelf en alleen zijn star power en die van regisseur Robert Zemeckis, die samen eerder de monsterhit Forrest Gump maakten, trokken studio Twentieth Century Fox over de streep. Dat idee is simpel: Chuck Noland is een door stiptheid geobsedeerde controlfreak die logistieke problemen oplost voor de internationale pakjesdienst FedEx. Chuck laat zich door niets en niemand van zijn in beton gegoten discipline afbrengen: het kerstdiner met zijn vriendin en familie verlaat hij zonder meer als FedEx hem vraagt om één van hun vrachtvliegtuigen te nemen naar de zoveelste logistieke bottleneck van het bedrijf. Aan boord van dat toestel gaat er iets heel erg mis en na een zeer memorabele crash vindt Chuck zichzelf moederziel alleen terug op een tropisch eiland en komt er al snel achter dat er niets is dan vegetatie, hoge rotsen, maagdelijke zandstranden en de eeuwig ruisende en vaak erg woelige oceaan rondom. Voor het eerst van zijn leven ervaart Chuck een totaal isolement en een totaal verlies van controle. Als kijkers zien we hoe hij goeddeels zwijgend probeert om simpelweg te overleven in de vreemde, stille natuur die zijn nieuwe thuis is geworden:

Behalve Chucks gesprekken met volleybal Wilson (door ons uitgeroepen tot beste filmrekwisiet ooit ) is er tijdens zijn tijd op het eiland bijna geen dialoog en nul muziek. Het enige geluid is het compleet kunstmatige (de oceaan op locatie klonk veel te hard waardoor al het geluid en de dialoog later zijn toegevoegd) maar zeer mooie en overtuigende soundscape van sounddesigner Randy Thom : wind en golven en ruisende palmbladeren.

Dat klinkt allemaal meer arthouse dan commercieel, terwijl de film wel peperduur was doordat het begin van Chucks tijd op het eiland een jaar eerder opgenomen is dan het einde (waarvoor Hanks zichzelf extreem uitmergelde en een loei van een baard en dito haardos liet staan) en dat betekende dus twee keer een hele crew overbrengen naar de Fiji eilanden. Dat geld werd terugverdiend doordat Tom Hanks een wereldster was en Zemeckis, net als zijn collega en vriend Spielberg, altijd een dosis zeer commercieel Amerikaans en publieksvriendelijk sentiment in zijn films stopt. Toch is Cast Away zelfs op dat punt een ongebruikelijke blockbuster, want het einde is niet standaard feel good en nogal ambigu. Het is duidelijk dat Chuck Noland, na zijn verblijf op het eiland en zijn relatie met de bal Wilson, niet meer dezelfde man is en niet meer in zijn oude leven past.

Hier staat de trailer van Cast Away, maar dat is er wel zo eentje die bijna de gehele film verraadt, dus die kan beter vermeden worden; Cast Away is een bijzondere film die je het best met niet te veel voorkennis kunt bekijken.

Voor wie vakantieplannen krijgt van het zien van het idyllische eiland in de film: hier bevindt zich het strand van Chuck.

Cast Away is te streamen via Netflix, Ziggo, Videoland, iTunes en Google Play