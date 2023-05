True Blood-acteur Nelsan Ellis (39) overleden

Acteur Nelsan Ellis overleed dit weekend aan de gevolgen van een hartfalen. Hij is slechts 39 jaar oud geworden.

Ellis was vooral bekend van zijn rol als de flamboyante Lafayette Reynolds in de HBO-serie True Blood . In de boeken kwam het personage al vroeg om het leven, maar de vertolking door Ellis deed het zo goed bij de televisiekijkers, dat de makers besloten om hem tot aan het einde van de serie erbij te houden. Na zijn plotselinge overlijden brachten veel van de acteurs uit True Blood (waaronder Anna Paquin en Stephen Moyer) steunbetuigingen naar buiten via sociale media. Na True Blood had Ellis ook nog een vaste rol naast Johnny Lee Miller in het vijfde seizoen van Elementary. Op het witte doek was hij te zien als Martin Luther King Jr. in The Butler en als Bobby Byrd in de James Brown-biopic Get on Up.